SAISON MUSICALE CHŒUR GREGORIEN DE TOURS Tours

Chants primitifs chrétiens. Le concert parcourra l’évolution des chants d’Israël, à la diaspora Juive puis à l’Eglise catholique . Sous l’impulsion de Charlemagne , le chant romain , en latin, est adopté , il unifie les peuples de l’empire et prend le nom du prestigieux pape Grégoire le Grand.

L’association TEO TOURAINE , créée en 2017 s’est donné pour mission de rendre autonome des services de neurochirurgie pédiatrique en Afrique subsaharienne . Des missions régulières avec le personnel médical de Clocheville ont permis d’atteindre l’objectif au Burkina Faso et actuellement notre action se poursuit au Sénégal et en Mauritanie . .

Early Christian songs.

The concert will cover the evolution of songs from Israel to the Jewish diaspora and then to the Catholic Church.

