[Saison musicale] Concert Jérémy Rollando « ZEF », Chapelle des Carmélites, Toulouse

[Saison musicale] Concert Jérémy Rollando « ZEF » Mercredi 18 février, 20h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Début : 2026-02-18T20:30:00+01:00 – 2026-02-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T20:30:00+01:00 – 2026-02-18T22:00:00+01:00

Musique du monde – classique et Vagabonde

Après la sortie de son premier album, La Montgolfière, en mars 2023, le guitariste et compositeur Toulousain nous présente sa nouvelle création, ZEF.

Un titre qui évoque le zéphyr, un vent d’ouest aux parfums d’océan, tissant des liens entre la Bretagne et la Pologne, héritages de ses racines, et l’Occitanie sa terre d’origine. On entend déjà le mélange des couleurs celtiques et slaves, avec les nuances d’une Espagne imaginaire qui l’ont toujours accompagnées.

Pour insuffler cette nouvelle création et dessiner son univers, Jérémy garde son bel équipage et leur complicité jamais démentie, avec Jean-Luc Amestoy à l’accordéon et au piano, son père Pascal Rollando aux percussions, Emmanuel Forster à la contrebasse. Il propose des compositions nouvelles en tirant tout le parti possible de leur palette expressive, de leur capacité collective au groove et à une improvisation omniprésente.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

