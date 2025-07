Saison Musicale du Cloître 2025 Place du Cloître Chalon-sur-Saône

Place du Cloître CLOITRE SAINT-VINCENT (repli Théâtre Piccolo en cas de mauvais temps) Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-08-22 22:00:00

2025-07-04

5 Concerts :

Vendredi 4 Juillet 20h Durée du spectacle environ 1h15

Guo Gan en Duo

Grand maître du ErHu en duo avec la pianiste Anne Berteletti

Ce groupe a été initié par Guo Gan, maître de l’instrument traditionnel chinois Erhu.

Anne Berteletti est une experte en musique impressionniste. Une aventure musicale inédite et insolite traversant deux cultures la France et la Chine pour vous présenter des versions sonores inédites de ces œuvres mondialement connues.

Vendredi 11 Juillet 20h Durée du spectacle environ 1h15

Agnès PEYTOUR

Harp Story un voyage musical à la Harpe

Agnès Peytour, harpiste primée, a étudié au Conservatoire de Nice et au Conservatoire Royal de Bruxelles, où elle a obtenu un Master avec grande distinction. Lauréate de concours internationaux, elle a partagé la scène avec des orchestres renommés avant de se consacrer à l’enseignement et à la scène.

Agnès Peytour vous propose une immersion musicale au cœur de l’histoire de la harpe et de son répertoire. Un concert tout en surprises, découvertes et émotions.

Vendredi 25 Juillet 20h Durée du spectacle environ 1h10

TRIO Bergonzi

L.V Beethoven une intégrale des trios à cordes

Crée en 1984, le Trio Bergonzi (Daniel Weissmann, Frédéric Lainé, Alain Courmont) a connu une époque fructueuse de concerts et d’enregistrements pendant plus de 10 ans. En raison de la qualité de son projet et de son niveau d’excellence, Le Ministère de la Culture avait installé le trio en résidence en Bourgogne, dans le cadre d’une mission musicale pour y enseigner et y diffuser le répertoire très varié et virtuose de cette formation.

Aujourd’hui, le trio se reforme à l’occasion d’un projet autour du bicentenaire de la mort de Beethoven et d’un enregistrement d’une intégrale des trios à cordes à paraitre en 2025 et 2026.

Vendredi 1 août 20h Durée du spectacle environ 1h20

QUATUOR CALIENTE

Tango Argentin au cœur du Tango Nuevo Double A

Dès sa fondation à Paris au début des années 2000, le Quatuor Caliente a commencé à attirer l’attention sur la scène du Tango Nuevo. Le groupe est lauréat en 2004 du Piazzolla Music Award décerné au Blue Note Jazz Club de Milan, avant d’enregistrer son premier album Libertango .

Le concert nous plonge dans l’univers du tango argentin, entre sensualité et mélancolie.

Voici l’occasion d’entendre chaque instrument prendre la parole à tour de rôle.

Chaque note transporte le public dans l’atmosphère vibrante de Buenos Aires.

Fermez les yeux et laissez courir votre imagination…c’est un voyage vers une époque déjà lointaine et pourtant encore tellement vivante que vous convie le Quatuor Caliente.

Vendredi 22 août 20h Durée du spectacle environ 1h00

Consort Brouillamini

Flûtistes The Woods so wild

Le Consort Brouillamini est une formation atypique réunissant cinq talentueux flûtistes à bec. Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe de Pierre Hamon, l’ensemble se spécialise au cours de ses études dans l’interprétation du répertoire de la Renaissance pour consort et se démarque par son originalité dans la réalisation de ses propres transcriptions d’œuvres baroques et de la Renaissance ainsi que pour son engagement pour la création contemporaine. .

Place du Cloître CLOITRE SAINT-VINCENT (repli Théâtre Piccolo en cas de mauvais temps) Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

