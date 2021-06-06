SAISON (OU)VERTE / BALADE ENGAGÉE La Vacherie Blanquefort

SAISON (OU)VERTE / BALADE ENGAGÉE La Vacherie Blanquefort dimanche 6 juin 2021.

SAISON (OU)VERTE / BALADE ENGAGÉE Dimanche 6 juin 2021, 10h00 La Vacherie Gironde

Tarif unique : 10€, réservation conseillée sur notre site internet : www.carrecolonnes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-06-06T10:00:00 – 2021-06-06T12:30:00

Fin : 2021-06-06T10:00:00 – 2021-06-06T12:30:00

Arrivés à La Vacherie, vous êtes accueillis par Sylvie Violan, directrice de la Scène nationale et Sophie Geoffrion, philosophe praticienne, fondatrice de Philoland et du Cabinet de Philosophie pour inaugurer ce cycle de balades artistiques et philosophiques. Vous partez pour une petite marche en montée, profitez-en pour faire une courte pause, retournez-vous et admirez la vue imprenable sur Majolan ! Vous arrivez ensuite au milieu du parc arboré des établissements Saint-Joseph. Là, à l’ombre des arbres, vous assistez à la conférence gesticulée de la Débordante Compagnie qui questionne notre rapport à l’écologie en partant de l’intime et du corps. Votre balade se poursuit et vous entamez une légère redescente vers le point de départ, vous longez un grand enclos où plusieurs animaux vivent, moutons et ânes côtoient le paon le plus célèbre de Blanquefort. Vous assistez à la performance dansée de Seydou Boro dans la cour de la Vacherie. Le pique-nique final sera l’occasion de partager et d’échanger sur cette première balade artistique.

Ce qui m’est dû – Compagnie La Débordante

A la manière d’une conférence gesticulée, La Débordante Compagnie questionne notre rapport à l’écologie et part de l’intime et du corps pour questionner crûment le politique. Quelle est notre place dans la société ? Quelle est notre responsabilité face à la crise écologique que nous traversons ? Puisant dans les pensées de Naomi Klein et André Gorz, Héloise Desfarges et Antoine Raimondi témoignent d’une alternative politique. Les mots et les gestes circulent autour d’une danseuse, le corps exprime l’urgence absolue. Au final, ce mécanisme sur le vivant provoque un profond rire salutaire et un (toujours nécessaire) réveil des consciences et des intelligences.

Cheval – Seydou Boro

L’homme-cheval

Dans ce solo de danse, Seydou Boro tutoie l’animal pour parler des hommes. Il emprunte ainsi des pas du tango pour adopter une gestuelle presque bestiale, construit comme une tension avec la physicalité du cheval et celle du danseur. Un dialogue musical et chorégraphique aussi intime que puissant.

La Vacherie 44 Parc de Majolan, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/spectacle/balade-engagee.htm »}]

Du 6 juin au 3 juillet, chaque week-end, venez arpenter avec nous les chemins de traverse en pleine nature où performances artistiques croisent pensées philosophiques. balade carrecolonnes