SAISON (OU)VERTE / BALADE IMMOBILE Parc de Majolan Blanquefort

SAISON (OU)VERTE / BALADE IMMOBILE 2 et 3 juillet 2021 Parc de Majolan Gironde

Tarif unique : 10€, réservation conseillée sur notre site internet : www.carrecolonnes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-07-02T21:00:00 – 2021-07-02T22:10:00

Fin : 2021-07-03T21:00:00 – 2021-07-03T22:10:00

BALADE IMMOBILE

Départ à 21h – entrée des marais

Fin prévue à 22h10

Munissez-vous de bonnes baskets !

Présenté dans le cadre des Nuits des forêts, cette balade est une excursion immobile, un spectacle-promenade qui allie la pensée et les mouvements du paysage. La forêt joue le rôle d’espace interstitiel, à la fois lieu d’errance et de découverte. Dans ce parc arboré de 19 hectares, vous vous y immergez pour répondre à l’invitation joyeuse de Julien Fournet. Amis, il faut faire une pause est une pièce courte, manuelle, joviale pleine de forêts, de chutes d’eau, de lianes et de vagues. Un voyage d’une heure dix, intime et aventureux, un passage ludique et philosophique dans lequel nous avançons étape après étape, à la façon d’un conte initiatique, jusqu’au « lâcher tout » et se retrouver, derrière la forêt de la culture.

Amis, il faut faire une pause – Julien Fournet / L’Amicale

UNE CLASSE VERTE

On y quitte ses chaussures, on y boit de la tisane, on y fait de l’origami. On s’allonge par terre, on joue, on se promène, on y fait même de la pâte à modeler.

Cette ‘classe verte’ du spectacle est une exploration philosophique et expérimentale de ce qu’on fait et de ce qu’on traverse tous les jours : notre propre culture.

UN LABORATOIRE PORTATIF

On tente de redessiner les liens périlleux entre art, éthique et politique avec cette résolution : se rendre disponible pour chercher de nouvelles relations aux choses, aux œuvres, aux événements.

DU SPORT

On s’essaye à différentes manières de penser : en cascades logiques, en lianes pour repérer ou sur la vague des opportunités. Ces expériences de pensées s’inscrivent dans le mouvement de trois paysages : RIVIÈRES, FORÊTS, PLAGES.

DES SAMOURAÏS DE LA CULTURE

Cette « pause » nous donne l’occasion d’expérimenter des outils ou des armes intellectuelles dans une relation immédiate, poreuse et gaie à notre environnement : un cours d’auto-défense, où l’on découvre que la culture peut parfois être considérée comme un art martial.

Festival Les Nuits des Forêts

Les Nuits des Forêts est un nouveau festival organisé par l’association COAL. À travers la rencontre entre culture et nature, le festival des Nuits des Forêts entend sensibiliser la société à la crise de la forêt, aux enjeux de gestion forestière, et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à l’échelle de chaque territoire.

Du 2 au 4 juillet, vivez 3 jours en forêt : nuitsdesforets.com

Du 6 juin au 3 juillet, chaque week-end, venez arpenter avec nous les chemins de traverse en pleine nature où performances artistiques croisent pensées philosophiques. balade baladeimmobile