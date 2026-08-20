Saison Pannonica – Guillaume Latil et Matheus Donato Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 17:30 –

Gratuit : non Tarif Plein : 18 € / Réduit : 16 € / Petit Chat Fidèle : 14 € / Très Réduit : 7 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €.Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

La 48e édition du Festival des 3 Continents se déroulera du 20 au 28 novembre et mettra en valeur le Brésil, l’Inde et le Japon – à travers différents hommages et rétrospectives. Comme chaque année, il présentera aussi 10 films contemporains en compétition. Pour la 2e année consécutive, Pannonica s’associe au festival en proposant un concert en lien avec la ligne artistique et en accueillant la soirée de Palmarès qui va clore cette édition.GUILLAUME LATIL & MATHEUS DONATO,HÉMISPHÈRESGUILLAUME LATIL : VIOLONCELLE / MATHEUS DONATO : CAVAQUINHOVioloncelle pour l’un, cavaquinho pour l’autre, Guillaume Latil et Matheus Donato s’accordent sur « Hémisphères », dont la beauté jaillit entre jazz, choro et forró. Ce projet est une véritable rencontre entre deux voisins de palier, deux mondes, deux sensibilités artistiques et deux histoires musicales distinctes. Tout en drapant leur virtuosité sous un voile contemplatif, ils réussissent cette prouesse : produire, au moyen de deux instruments aux origines éloignées, une musique qui coule elle-même de source.Entre les traditions, le risque et la magie de l’instant présent, Guillaume Latil et Matheus Donato jouent les contrastes sur un répertoire fait en majorité de compositions originales et qui s’enrichit de reprises de Schumann, Pixinguinha et Carlos Aguirre. C’est une musique vivante, poétique et improvisée qui raconte le monde et l’instant.???? Billetterie

Pannonica Nantes 44000



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