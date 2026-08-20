Saison Pannonica – Lauren Newton / Joëlle Léandre Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 20:30 –

Gratuit : non Tarif Plein : 18 € / Réduit : 16 € / Petit Chat Fidèle : 14 € / Très Réduit : 7 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €.Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

LAUREN NEWTON : VOIX / JOËLLE LÉANDRE : CONTREBASSEC’est une histoire de 30 ans. 30 ans de voies libres empruntées à deux. 30 ans d’une sororité de sonorités remises cent fois sur l’établi, d’une conversation épisodique et complice ciselant patiemment une musique fière, rageuse, caractérielle. Joëlle Léandre et Lauren Newton communiquent par la musique. D’un côté la contrebasse et de l’autre la voix. L’écoute est tendue. Les phrases se répondent. La joie circule. L’intensité du présent s’aiguise. Improviser, c’est au fond toute l’histoire du jazz, tous styles confondus.Si nous connaissons bien Joëlle Léandre ici, Lauren Newton est une artiste qui se fait plus rare. Membre fondatrice du Vienna Art Orchestra, elle a d’abord été considérée comme une chanteuse de jazz talentueuse puis elle s’est peu à peu imposée comme l’une des expérimentatrices les plus fascinantes de la scène improvisée mondiale. Dans ce duo, sa voix constante, solide et extrêmement puissante s’accorde parfaitement avec l’originalité déterminée avec laquelle Joëlle Léandre oriente sa contrebasse vers une « composition spontanée » inimitable. Tout repose sur des détails rares et fugaces qu’il faut simplement voir/entendre « en direct ». En effet, les artistes maîtrisent ensemble le large diapason entre le drame le plus sombre et l’humour le plus absolu. Les grandes dames de la musique contemporaine nous emmènent dans leur tourbillon, un éventail de collisions mutuelles, brillantes et uniques.???? Billetterie

Pannonica Nantes 44000



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