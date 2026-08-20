Saison Pannonica – Roue Libre + Serge Rozumek solo Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 20:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

ROUE LIBRETHIBAUD THIOLON : SAXOPHONES, CLARINETTE / JEAN GROS : GUITARERoue Libre est un duo créatif qui fusionne les influences du jazz, des musiques contemporaines et de la pop. Inspirés par Steve Reich, Steve Lacy, Bill Frisell ou Joe Lovano, le saxophoniste Thibaud Thiolon et le guitariste Jean Gros proposent une musique tout en textures et en nuances. Leur langage se construit autour du sampling et des effets, ce qui permet un développement orchestral des arrangements du duo, sans jamais renier le goût du risque et de l’imprévu qui leur est cher. En explorant ce double jeu de la musique écrite et de l’improvisation, ils dialoguent à travers une approche chambriste, empreinte de complicité.Ils sont les lauréats du dispositif Jazz360 porté par Trempo.+ SERGE ROZUMEK SOLOSERGE ROZUMEK : SAXOPHONENourri par les musiques improvisées et expérimentales, Serge Rozumek, membre du collectif Gros Cailloux, s’intéresse autant au son brut de l’instrument qu’aux textures et paysages qu’il peut en faire émerger. Dans ce solo, l’influence de Colin Stetson est bien présente, notamment dans l’usage de la respiration circulaire et dans cette approche du saxophone comme une matière vivante, à la fois mélodique, rythmique et sonore.???? Entrée libreEn partenariat avec Trempo

Pannonica Nantes 44000



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