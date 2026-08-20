Saison Pannonica – Séismes Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 20:30 –

Gratuit : non Tarif Plein : 12 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : concert offert ! / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2€.Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

TATIANA PARIS : GUITARE / MELANIE LOISEL : CONTREBASSE / MARINE FLECHE : BATTERIE / ALINE BISSEY : FLÛTE / YURIE HU : VIOLON, PIANO / LEA CIECHELSKI : SAXOPHONENourrie de jazz, de musiques expérimentales, populaires ou contemporaines, leur improvisation collective entremêle leurs résonances. Elles inventent des formes instantanées où les motifs émergent, se transforment puis disparaissent. Un paysage se dessine, une chanson affleure, une brèche s’ouvre soudain vers un ailleurs inattendu. C’est ludique, intense et lumineux.???? Billetterie

Pannonica Nantes 44000



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