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Saison Pannonica – Séismes Pannonica Nantes

jeudi 12 novembre 2026 · Pannonica · Nantes

Saison Pannonica – Séismes Pannonica Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Pannonica
Adresse
9 Rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif Plein : 12 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : concert offert ! / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2€.Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 20:30 –
Gratuit : non Tarif Plein : 12 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : concert offert ! / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2€.Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public 

TATIANA PARIS : GUITARE / MELANIE LOISEL : CONTREBASSE / MARINE FLECHE : BATTERIE / ALINE BISSEY : FLÛTE / YURIE HU : VIOLON, PIANO / LEA CIECHELSKI : SAXOPHONENourrie de jazz, de musiques expérimentales, populaires ou contemporaines, leur improvisation collective entremêle leurs résonances. Elles inventent des formes instantanées où les motifs émergent, se transforment puis disparaissent. Un paysage se dessine, une chanson affleure, une brèche s’ouvre soudain vers un ailleurs inattendu. C’est ludique, intense et lumineux.???? Billetterie

Pannonica Nantes 44000

SÉISMES


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