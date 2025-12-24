Saison Théâtrale, Montboucher

Saison Théâtrale

Salle des fêtes Montboucher Creuse

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07

Les acteurs de la troupe de Montboucher Loisirs Culture auront une nouvelle fois le plaisir de vous retrouver cette année à la salle des fêtes de Montboucher.

Ils vous attendent comme toujours très nombreux pour partager avec vous un moment agréable. .

Salle des fêtes Montboucher 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 10 11 51

