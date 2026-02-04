Saison Vagabonde : 1KM AU NORD – Raphaël Mars Résidence Saint-Augustin d’Habitat et Humanisme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

1 KM AU NORD est un spectacle musical immersif mêlant musique, conte et exploration sensorielle. Ce seul en scène, porté par le musicien et comédien Raphaël Mars, raconte un voyage chanté et conté, une traversée sonore à travers des paysages devenant étapes initiatiques de la vie. Lors de cette veillée, Raphaël Mars explore les grandes questions de l’existence — amour, lien à l’autre, solitude, peur de l’inconnu, deuil, quête de sens. Musique en direct, instruments acoustiques, récit et dispositifs sensoriels plongent le public dans un univers poétique, entre intime et infiniment grand. Dans le cadre de la Saison Vagabonde, retrouvez ici la programmation !

Résidence Saint-Augustin d’Habitat et Humanisme Nantes 44000



