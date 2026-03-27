Saison Vagabonde : atelier sérigraphie – Amélie Patin Amazonia Garden Nantes
Saison Vagabonde : atelier sérigraphie – Amélie Patin Amazonia Garden Nantes mercredi 13 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 15:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
L’artiste Amélie Patin, de l’atelier nantais Projéta, vous invite ici à découvrir la sérigraphie lors d’une intervention de deux heures sans créneau de réservation. Elle vous propose le choix d’impression entre deux dessins de fleurs printanières qu’elle aura dessiné en amont de l’évènement. Vous pourrez vous-même imprimer sur (Tote-bag ou papier, à choisir en fonction de ce que vous décidez) le motif de votre choix, et l’emporter une fois sec. Dans le cadre de la Fête des plantations du potager d’ECOSLien de la programmation de la Saison Vagabonde
Amazonia Garden Nantes 44021
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