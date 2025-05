Saison Vagabonde : Ben Lechapus – Pépinière jeunesse centre sud Nantes, 23 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Depuis deux ans, Lechapus aka Plastic Jesus fabrique une fusée dans son jardin avec des tubes de dolipranes, des masques covid et des couches Reine Des Neiges. Formé par la Société Nationale d’Astronomie Congolaise (SNAC) avec qui il a travaillé d’arrache-pied sur ce projet cosmique, il sillonne aujourd’hui la France pour créer une communauté avec qui s’installer sur l’exoplanète Proxima B. Avec le soutien des magasins Picard, Intermarché et Plasticon France.Sur scène Lechapus joue avec des dispositifs électro-acoustiques DIY, son cocaphone, tape sur des bidons, propose une performance expérimentale, minimale et bariolée, il chante des chansons fantaisistes sous auto-tune qui abordent des thèmes astucieux comme par exemple la réintroduction des canards de fêtes foraines en milieu naturel.Musique brute entre chanson boom boom et poésie électro-ménagère. Concert organisé en partenariat avec La Pépinière jeunesse Ile de Nantes/Nantes Sud. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Pépinière jeunesse centre sud Île de Nantes Nantes 44200

07 44 47 97 58 https://www.instagram.com/scenes_vagabondes