Saison Vagabonde : Concert de la Fausse Compagnie – Jardins familiaux du Bois de la Musse Nantes, 18 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

L’association AJBM vous invite à célébrer l’arrivée du printemps avec un événement unique le dimanche 18 mai ! Venez vibrer au rythme du concert de La Fausse Compagnie, collectif artistique connu pour animer la scène culturelle nantaise par ses créations originales, ses projets participatifs et ses résidences de territoire. Elle investit régulièrement l’espace public pour aller à la rencontre des habitants, favorisant ainsi l’accès à la culture et le lien social. A 10h : Balade guidée à travers l’histoire des maisons Castors avec l’association Vous êtes ici et la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie de la Ville de Nantes. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Jardins familiaux du Bois de la Musse Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://nature.metropole.nantes.fr https://www.instagram.com/scenes_vagabondes