Saison Vagabonde : Contes d’Orient & histoires facétieuses de Nasreddin Hodja avec Solène Wolfs et Samir Aouad Maison de quartier Bottière Nantes vendredi 13 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 18:00 – 19:00
Gratuit : oui En famille – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Une conteuse, accompagnée d’un musicien de oud, vous emporte dans le monde facétieux de Nasreddine Hodja, personnage emblématique du Moyen-Orient. Tantôt érudit, tantôt idiot, celui-ci nous transmet les enseignements de la sagesse orientale en nous amenant à nous questionner sur le monde avec humour et dérision. Laissez-vous transporter dans un univers onirique !Dans le cadre de la manifestation MQBTR la nuit.
Maison de quartier Bottière Nantes 44300
