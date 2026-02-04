Saison Vagabonde : Contes d’Orient & histoires facétieuses de Nasreddin Hodja avec Solène Wolfs et Samir Aouad Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 18:00 – 19:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Une conteuse, accompagnée d’un musicien de oud, vous emporte dans le monde facétieux de Nasreddine Hodja, personnage emblématique du Moyen-Orient. Tantôt érudit, tantôt idiot, celui-ci nous transmet les enseignements de la sagesse orientale en nous amenant à nous questionner sur le monde avec humour et dérision. Laissez-vous transporter dans un univers onirique !Dans le cadre de la manifestation MQBTR la nuit.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300



