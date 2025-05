Saison Vagabonde : Déambulation en bateau sur l’Erdre – Le long de l’Erdre Nantes, 7 juin 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 17:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public

Ensemble de cuivres du Conservatoire de Nantes Le Conservatoire de Nantes est un établissement public d’enseignement artistique. Fondé en 1846, il a évolué au fil des ans pour devenir un conservatoire à rayonnement régional en 2006. Il propose des formations dans trois domaines principaux : musique, danse et art dramatique. Il participe à des partenariats avec l’Éducation nationale pour des classes à horaires aménagés, permettant aux élèves de combiner leur scolarité avec une formation artistique. Il propose également des activités pour les amateurs, telles que des orchestres et ensembles instrumentaux. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Le long de l’Erdre Nantes 44000

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes