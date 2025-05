Saison Vagabonde : Dirty Dance Swing – Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes, 23 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Ce groupe électro swing français, mélangeant jazz manouche et rap, vous entraînera dans une soirée inoubliable de danse et de musique. Au programme :- Une ambiance festive avec Zaïdi Diab, Teddy Diab et Mathieu Layazid- Un délicieux couscous servi entre 18h30 et 22h30 Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes 44300

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes