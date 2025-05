Saison Vagabonde : ELIYAH – Jardin d’usage Louis Le Nain Nantes, 28 mai 2025 16:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-28 16:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Eliyah est un groupe musical formé en 2012, composé de trois artistes aux origines française, portugaise et mahoraise. Leur style unique fusionne le hip-hop et les rythmes afro, offrant une expérience musicale innovante. Avec des morceaux de haute qualité enregistrés en studio, le groupe excelle aussi sur scène grâce à des shows dynamiques et une alchimie entre ses membres, accompagnés par leur guitariste Saïd Khatiri. Événement dans le cadre de l’inauguration d’un chantier de jeunes en partenariat avec l’ASCD. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Jardin d’usage Louis Le Nain Nantes 44100

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes