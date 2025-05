Saison Vagabonde : « Et moi, je vole », Cie Comptoirs du Rêve – Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Nantes, 21 mai 2025 10:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 10:30 – 11:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

À partir de 1 an Dans un univers blanc et onirique une musicienne déambule. Au fur et à mesure des ritournelles, des éléments rouges surgissent et s’accumulent peu à peu. Accordéon, pomme, petit piano, ballons et guitare viennent faire valser ce monde épuré vers de nouvelles sensations. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Nantes 44300

