Saison Vagabonde : Fañch Lepage (Collectif Serres) – Pataugeoire de Québec Nantes, 21 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Fañch Lepage est un graphiste indépendant et sérigraphe basé à Nantes, également membre actif du Collectif Serres, un groupe artistique collaboratif. Connu pour sa curiosité et sa passion pour la découverte, il intègre des techniques artisanales traditionnelles dans son processus créatif. Son portfolio comprend une variété d’objets imprimés, incluant des sérigraphies, des cyanotypes et des linogravures. Par exemple, il a créé une exposition intitulée « Exoplanètes » qui combine photographie et illustration en utilisant la technique du cyanotype. En plus de son travail personnel, il partage ses connaissances en animant des ateliers, comme des séances d’initiation au cyanotype et des ateliers de sérigraphie pour le jeune public. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Pataugeoire de Québec Nantes 44323

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes