Saison Vagabonde : Gabriel Saglio Square Georges Méliès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 14:30 – 15:30

Gratuit : oui Tout public

Des textes mélancoliques portés par une musique métissée et rythmée signent le style de cet auteur-compositeur, chanteur et clarinettiste. Une carte blanche de la Bouche d’Air, avec le RIG Malville, le CAES. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde

Square Georges Méliès Breil – Barberie Nantes 44100



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