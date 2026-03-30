Saison Vagabonde : Gabriel Saglio Square Georges Méliès Nantes
Saison Vagabonde : Gabriel Saglio Square Georges Méliès Nantes mercredi 13 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 14:30 – 15:30
Gratuit : oui Tout public
Des textes mélancoliques portés par une musique métissée et rythmée signent le style de cet auteur-compositeur, chanteur et clarinettiste. Une carte blanche de la Bouche d’Air, avec le RIG Malville, le CAES. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde
Square Georges Méliès Breil – Barberie Nantes 44100
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