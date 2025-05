Saison Vagabonde : Geoffrey Le Goaziou, et Etienne Quénéa – CHU de Nantes Nantes, 28 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-28 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Tout public

Geoffrey Le Goaziou est un artiste français de folk indépendant, mêlant sonorités minimalistes et introspectives. Inspiré par la nature, la nostalgie et la simplicité, il crée un univers poétique et tranquille, invitant à l’introspection et au calme. Ses mélodies délicates et ses voix apaisantes célèbrent l’amour et la vie. Son premier album, « Somewhere Quiet », explore des thèmes comme la mémoire et la découverte de soi, faisant de lui une figure montante de la scène folk moderne. Ce concert sera une occasion unique de découvrir un lieu patrimonial du quartier Nantes Sud qui ouvre ses portes spécifiquement pour l’occasion : l’église du CHU Saint-Jacques, située à l’intérieur de l’enceinte du CHU. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

CHU de Nantes Nantes 44200

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes