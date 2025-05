Saison Vagabonde : Groupe BOA – Caserne Mellinet/La Générale Nantes, 22 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Tout public

Le trio Boa joue une musique joyeuse et inventive, mettant en avant les mélodies. Ensemble, accordéon, orgue Hammon et batterie proposent une ambiance chaleureuse, mélangeant des musiques populaires françaises et d’ailleurs, du jazz et des rythmes modernes.Une musique lumineuse et généreuse ! Concert organisé en partenariat avec le Centre d’hébergement d’urgence Aurore Mellinet, et avec La Générale. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes