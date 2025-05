Saison Vagabonde : La Brigade d’Intervention Vokale – Place de la Manu Nantes, 23 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Cinq chanteuses nantaises interprètent a cappella et en polyphonie des chansons populaires et engagées venues de toute l’Europe. Leur répertoire mêle chants de travail italiens ou occitans, chants de révolte turcs, hymnes à la liberté, chants révolutionnaires russes, ainsi que des chansons portant des revendications ouvrières, féministes ou pacifistes. À travers la richesse de la tradition orale, elles transmettent avec générosité et harmonie les luttes sociales et les mouvements de résistance. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Place de la Manu Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes