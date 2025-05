Saison Vagabonde : « La Ìara, fille du fleuve », Les Corbeaux Dynamite – Parc de la Crapaudine Nantes, 18 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

La Ìara fille du fleuve est un spectacle de contes traitant de la pollution du fleuve Amazone au mercure et de ses répercussions sur la faune, la flore et les peuples autochtone. A travers des contes colombiens, péruviens, brésiliens, récoltés lors d’un voyage en Amérique du Sud, et en s’inspirant de la genèse mythique des indiens Wiwas, Noémie Truffaut nous raconte la création des espèces et l’histoire du fleuve Amazone et de sa fille, La Ìara. Spectacle organisé à l’occasion du festival Ludorama, organisé par l’association La Sauce Ludique. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Parc de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.instagram.com/scenes_vagabondes