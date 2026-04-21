Saison Vagabonde : La SMSM – MICMAC CIE Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 16:00 – 19:00

Gratuit : non En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Forme courte, ludique et interactive, La SMSM recrute propose une aventure dans un espace specifique. En l’espace de 15 minutes, les joueurs vont vivre une aventure en haute mer et participer au nouveau recrutement de la SMSM. Clin d’oeil évident à la SMSM dont l’objectif est le sauvetage humain et matériel en mer, la SMSM, plus récente et dans l’air du temps des économies, est l’association des Sauveteurs en Mer Sans Moyens. La SMSM recrute est un jeu interactif dans lequel les spectateurs deviennent le temps de leur mission, acteurs. Ils devront piloter un bateau en difficulté, tout en subissant les caprices des phénomènes météorologiques et marins… Dans le cadre des Mardis aux Lauriers Programmation de la Saison Vagabonde

Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous



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