Saison Vagabonde : « L’atelier des Hybrides » du Collectif Serres. – Parc de Procé Nantes, 28 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-28 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public, Adulte – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Plongez au cœur de la création artistique et de la nature avec des ateliers animés par le collectif Serres. Cyanotypes avec Fañch Lepage, Phytophotos avec Aurélien David, et découvertes scientifiques et végétales avec Olivia Godart. Le cyanotype, procédé photographique ancien aux nuances bleutées, et la phytophoto, qui utilise la chlorophylle comme support d’impression, vous invitent à explorer l’alliance entre lumière, plantes et créativité. Cette activité conviviale et immersive est une invitation à regarder la nature autrement tout en apprenant des techniques originales et respectueuses de l’environnement ! Ateliers organisés en partenariat avec le Manoir de Procé, qui organisent un événement Open air électro en parallèle. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Parc de Procé Nantes 44000

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes