Saison Vagabonde : « Le bal à Boby », Cie NGC 25 – Cité du Ranzay Nantes, 7 juin 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

« Le bal à Boby » est un spectacle chorégraphique créé par la Compagnie NGC 25. Le spectacle est décrit comme un « délire chorégraphique » librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. Il s’agit d’une performance participative et interactive destinée au jeune public à partir de 7 ans, mais également appréciée par les familles. La mise en scène est originale : les danseurs invitent le public à participer autour d’une piste de danse improvisée: les spectateurs, installés en cercle, alternent entre les rôles d’observateurs et de danseurs.Cour derrière l’association Agir Et Sortir Ensemble (2 bis Rue Hermann Geiger) Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Cité du Ranzay Nantes 44300

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes