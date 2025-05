Saison vagabonde : « Les [In]attendues » par [H]ikari production – Maison Intergénérationnelle Tissatoit / Bastille Nantes, 4 juin 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

« LES [IN]ATTENDUES est une performance « musico-chorégraphique tout-terrain » qui fait se rencontrer deux artistes chorégraphiques avec un.e musicien.ne : les artistes se découvrent le matin du jour J et décident ensemble de ce qu’ils vont présenter.Ils ont alors la matinée pour imaginer une forme à trois où chaque artiste vient se nourrir des deux autres, et nous entrons dans un schéma où l’improvisation musicale et l’improvisation chorégraphique se nourrissent mutuellement.Entendre les respirations, écouter les silences, ressentir l’émotion du partage. »https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Maison Intergénérationnelle Tissatoit / Bastille Centre-ville Nantes 44000