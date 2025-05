Saison Vagabonde : « L’histoire du loup qui quitta son histoire », Cie Bélé-Bélé – Le Ripaillon Nantes, 25 mai 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-25 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Un jour, un loup, las de porter le chapeau du « grand méchant », décide, sous prétexte qu’il est devenu végétarien, de quitter les cochons. Poussé par la faim et une certaine curiosité de l’inconnu, il traverse différents contes et partage des moments impromptus avec Boucle d’or, Hansel et Gretel, le chaperon rouge … À travers une scénographie composée de plusieurs livres illustrés et déployés façon pop-up, les personnages sont tantôt des silhouettes animées, tantôt des marionnettes manipulées par deux comédiennes. Quiproquos, ruses et rebondissements vont rythmer cet étonnant voyage initiatique, à travers lequel le loup va développer une certaine idée philosophique de la vie et une urgence à en trouver le sens. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Le Ripaillon Nantes 44200

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes