Saison Vagabonde : « Mme Musaraigne », Ana Igluka – Accueil de loisirs Jeux de Mômes Nantes, 24 mai 2025 16:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 16:30 – 17:00

Gratuit : non Jeune Public – Age maximum : 6

L’histoire suit une petite musaraigne britannique qui, malgré ses peurs, s’efforce de changer le monde. La Nature, en colère, a décidé de faire grève, et Madame Musaraigne rêve d’un monde où les fleurs s’épanouissent, les arbres fleurissent, et les couleurs sont vives. Avec l’aide des enfants et des Jardiniers Rêveurs, elle parvient à redonner vie à la Nature, enseignant ainsi le respect, la solidarité, et l’engagement. La Nature, très fâchée s’est mise en grève !Une petite musaraigne brave ses peurs pour changer le monde. Elle rêve d’une terre bien aimée, aux fleurs épanouies, aux arbres florissants et aux couleurs éclatantes !Avec les enfants et les Jardiniers Rêveurs, Madame Musaraigne à l’accent britannique, va réaliser son rêve et redonner vie à la Nature. Dans cette petite histoire de renaissance, Madame Musaraigne, guidée par sa générosité, enseigne le respect et la solidarité, l’engagement à toute épreuve.Cette fabuleuse histoire d’amitié est aussi une évocation, pleine de joie et d’espoir, de la préservation de l’Environnement, du fonctionnement des animaux nocturnes et de l’utilité et de l’importance de chacun dans le système écologique de nos environnements familiers. Dans le cadre de « La rue aux enfants » avec l’Accoord. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Accueil de loisirs Jeux de Mômes Nantes 44000

