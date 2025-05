Saison Vagabonde : « Moi, Ma Chambre, Ma Rue », Cie Copier coller – Centre socioculturel Malakoff – Maison des Haubans Nantes, 21 mai 2025 16:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 16:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Tout public à partir de 3 ans Le spectacle Moi, Ma Chambre, Ma Rue est le premier volet d’une série de pièces autour de l’accumulation des déchets plastiques. En 2022 et 2023, le duo Fila Fila Manani et la pièce de groupe Mer Plastique voient le jour, comme une suite donnée à cette problématique poétisée. Le point de départ est la chambre bamakoise du danseur : un intérieur en désordre où s’accumulent toutes les traces éparses de la vie. Dehors, la rue bamakoise. Même accumulation d’objets divers, de déchets, anarchie des pancartes et chaussées défoncées. Pourquoi ce désordre ? Quel malaise reflète-t-il ? Comment la vie parvient à s’y développer, à lui donner forme, à le contester ? La danse exprime les correspondances entre la personnalité de l’artiste et cet environnement chaotique, plastique. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Centre socioculturel Malakoff – Maison des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

