Saison Vagabonde : Out of Nola – Place du Manoir Saint-Lô Nantes, 31 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Adulte

OUT OF NOLA est un groove band cuivré dans la lignée des brass bands funk de La Nouvelle Orléans où ils ont préparé leur nouvel album auprès de musiciens emblématiques (Hot 8, Rebirth, Dirty Dozen, Bonerama, …). Ils en rapportent la puissance et l’énergie communicative des rythmiques hip hop et funk qu’ils combinent avec des harmonies jazz colorées de quelques accents latins. Trompette et trombone, deux sax en première ligne, grosse caisse et caisse claire, banjo et sousaphone pour la seconde, le groupe surprend aussi par sa mobilité. Aussi à l’aise sur une grande scène de festival qu’en concert de rue où il met à profit son sens aigu de la communication avec le public, OUT OF NOLA est une déferlante de cuivre dans un show dynamique. Loin de la tentation du « vintage », la modernité de leurs compositions originales, leur format inédit et leur audace musicale apportent une fraîcheur salutaire sur la scène des brass bands modernes européens. Rarement un Street Band n’a su si brillamment conjuguer précision et énergie. « OUT OF NOLA is Getting You Higher » Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Place du Manoir Saint-Lô Nantes 44319

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes