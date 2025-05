Saison Vagabonde : « Petit D.A.P », Cie Croche – Jardins familiaux – Champ de Manoeuvre Nantes, 22 mai 2025 17:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 17:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Cirque burlesque et minimalisteEntre une pincée de poésie et une once de maladresse, fausse route et régalades sont au menu. A cause d’une soupe mal mixée, la nourriture valse et les bouteilles volent.Dans l’intimité d’un repas, un personnage lunaire et loufoque vous concocte à coup de rebondissements et d’imprévus un véritable délice. A consommer sans modération ! Dans le cadre de l’inauguration des Jardins Familiaux du Champ de Manoeuvre. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Jardins familiaux – Champ de Manoeuvre Nantes 44477

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes