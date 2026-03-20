Saison Vagabonde : Polyphone + Human Brothers – Antoine Grammatico Rosa Parks Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille

Human Brothers – Installation sonore et vidéoHuman Brothers est une installation sonore et visuelle qui explore la rencontre entre la voix humaine et les technologies numériques. Des visages générés par intelligence artificielle sont projetés sur des sculptures et semblent prendre vie pour chanter. Pourtant, les voix que l’on entend sont entièrement humaines, enregistrées sans transformation. Polyphone – Installation sonore et lumineuse interactivePolyphone est une installation interactive qui explore la relation entre corps, technologie et musique. Cinq capteurs disposés au sol permettent aux visiteurs d’activer les différentes voix d’une composition polyphonique. Lorsqu’une personne monte sur un socle, une voix se déclenche dans l’espace et une lumière s’allume, matérialisant visuellement l’apparition du son. Dans le cadre de l’évènement « Explorer le numérique » Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Rosa Parks Nantes 44100



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