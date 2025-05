Saison Vagabonde : « Regard vers le futur », Théâtre cabine – Parc de la Chantrerie Nantes, 1 juin 2025 17:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-01 17:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Trois représentants des derniers animaux sur Terre prennent la parole. En parfaits imitateurs du genre humain, l’un parle dans une langue impeccable, les deux autres expriment leurs émotions par la danse et la musique. Le trio REGARD VERS LE FUTUR propose une rencontre sensible entre un texte écrit comme un discours, une partition dansée et un récit musical et sonore. Ce spectacle raconte tout à la fois la détresse du monde animal et les pulsations de vie de notre planète. Dans le cadre d’un dimanche à la ferme en lien avec la Direction Nature et Jardins. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.instagram.com/scenes_vagabondes