Saison Vagabonde : Souffle ! – Cie Charabia Maison de quartier de La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 09:15 – 12:00

Gratuit : oui Deux séances : 9h15 – 10h45SUR INSCRIPTION Jeune Public – Age maximum : 6

Un souffle, et la vie s’enracine en une alternance de vide et de plein sans cesse renouvelée. Parfois ample, parfois profond, parfois court, parfois agité. Mathilde Lechat déplie une partition corps et voix aux mutliples facette, et construit un langage musical et chorégraphique sans frontières.Pour le ressentir, le public est invité à se lover sur des îlots douillets, au coeur d’un espace immersif vibrant de son et de lumière, avec l’intention d’offrir un moment d’écoute intemporelle, en réconance avec la curiosité des tout-petits et des plus grands.

Maison de quartier de La Mano Nantes 44300



