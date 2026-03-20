Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani Jardins du Bois de la Musse Nantes

Saison Vagabonde : SUPAY - Cie Mamani Jardins du Bois de la Musse

Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani Jardins du Bois de la Musse Nantes dimanche 26 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 15:30 – 16:30
Gratuit : oui  Tout public 

Dans le cadre de la Fête du printemps et du troc de plantsLien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Jardins du Bois de la Musse Nantes 44100


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