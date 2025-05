Saison Vagabonde : Vaguement la Jungle – Square Pilleux Nantes, 26 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-26 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Un violon survolté ou caressant à souhait qui propulse une flambée de notes pétillantes et virevoltantes sous le doigté habile d’un Pierre Bloch communicatif et inventif et en contrepoint rythmique des riffs modulés ou rageurs, des mélodies sensibles ou appuyées d’une guitare à l’écoute menée de mains de maître par un David Vergnaud, lui aussi virtuose…Ça voyage d’Est en Ouest, c’est tzigane, yiddish, klezmer, manouche ou irlandais, tiré d’une chanson connue ou reconnue, c’est festif et concerné au possible, teinté d’ornements sans fioritures inutiles pour exprimer les musiques voyageuses qui vous fouraillent l’âme ! Rencontre avec les artistes à 17h30. Événement en lien avec la Maison des agricultures et de l’alimentation durable, AIMR Les Hauts de Saint Aignan, FJT Adelis et la Frat’. Lien de la programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

Square Pilleux Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44000

https://www.instagram.com/scenes_vagabondes