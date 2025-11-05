Saisons Culturelles de Pont-à-Mousson Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Saisons Culturelles de Pont-à-Mousson

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi 2025-11-05 20:30:00

fin : 2026-01-29

2025-11-05 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-04 2026-01-29 2026-02-24 2026-03-19

Chaque année, la Ville de Pont-à-Mousson vous propose des spectacles de théâtre dans le cadre de ses saisons culturelles qui prennent le relai des Estivales à l’Espace Montrichard et l’Espace Saint Laurent.

Les programmations mêlent théâtre, comédie, concerts et spectacles en tous genres.Tout public

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68

English :

Every year, the city of Pont-à-Mousson offers theater performances as part of its cultural seasons, which take over from the Estivales at Espace Montrichard and Espace Saint Laurent.

The programs combine theater, comedy, concerts and shows of all kinds.

German :

Jedes Jahr bietet Ihnen die Stadt Pont-à-Mousson im Rahmen ihrer Kultursaisons, die die Estivales im Espace Montrichard und im Espace Saint Laurent ablösen, Theateraufführungen an.

Die Programme umfassen Theater, Komödien, Konzerte und Aufführungen aller Art.

Italiano :

Ogni anno, la città di Pont-à-Mousson propone spettacoli teatrali nell’ambito delle sue stagioni culturali, che prendono il posto degli Estivales all’Espace Montrichard e all’Espace Saint Laurent.

Il programma combina teatro, commedia, concerti e spettacoli di ogni genere.

Espanol :

Cada año, la ciudad de Pont-à-Mousson ofrece representaciones teatrales en el marco de sus temporadas culturales, que toman el relevo de los Estivales del Espace Montrichard y del Espace Saint Laurent.

El programa combina teatro, comedia, conciertos y espectáculos de todo tipo.

