Saisons de Maryse Paloma Salle Mably Bordeaux

Saisons de Maryse Paloma 9 – 23 décembre 2026 Salle Mably Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T13:30:00 – 2026-12-09T18:00:00

Fin : 2026-12-23T13:30:00 – 2026-12-23T18:00:00

Communiqué de presse

Maryse Paloma – Saisons

Salle Mably, Bordeaux – du 9 au 23 décembre 2025

À 80 ans, l’artiste bordelaise d’origine espagnole Maryse Paloma présente son exposition Saisons, une

traversée poétique de son oeuvre récente. Cette exposition, organisée en trois temps — noir et blanc, noir

et blanc teinté de rose, puis couleur — propose une réflexion sur le rythme du temps, l’énergie du geste et

la lumière.

Travaillant à l’encre et à l’acrylique, Maryse Paloma poursuit une recherche autour du geste et de la trace.

Influencée par Fabienne Verdier, Joan Mitchell et Yahne Le Toumelin, elle développe un langage

personnel où l’abstraction devient territoire, mémoire et souffle.

Ses oeuvres évoquent des paysages en vue aérienne, des espaces rêvés, entre ciel et terre, entre

matière et silence. « Ma peinture est un espace de respiration. Elle ne décrit pas, elle laisse

apparaître », confie l’artiste.

Saisons est l’expression d’une vie entière dédiée à la peinture : une célébration du temps, de la lumière et

du mouvement.

Informations pratiques

• Exposition : Saisons

• Artiste : Maryse Paloma

• Lieu : Salle Mably, Bordeaux

• Dates : du 9 au 23 décembre 2025

• Vernissage : à préciser

• Contact presse : Delphine Delas – 07 83 01 19 21 – delphinedelas@hotmail.com

Salle Mably 3 rue mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « delphinedelas@hotmail.com »}] [{« link »: « mailto:delphinedelas@hotmail.com »}]

À 80 ans, l’artiste peintre bordelaise d’origine espagnole Maryse Paloma présente son exposition Saisons, une traversée poétique de son œuvre récente. Cette exposition est organisée en trois temps.

Affiche de l’exposition