Saisons de Tchaïkovsky, l’Art de la transcription Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Tous les musiciens russes connaissent les « Saisons » de Tchaïkovsky. En effet, ces 12 pièces qui correspondent aux douze mois de l’année font partie du programme obligatoire du fameux Concours International. Ces pièces sont connues pour leur relative simplicité de langage et leur grande expressivité. Nous proposons d’entendre l’intégrale de ces pièces, suivie de quelques originalités pour violoncelle et piano du même compositeur.

Œuvres de Piotr Ilitch Tchaïkovski

Violoncelle : Xavier Phillips, piano : Alexandre Gasparov

Dans le cadre de la semaine des claviers, du 7 au 11 avril 2026, organisation d’un concert de musique de chambre

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Merci de suivre impérativement le lien ci-dessous pour réserver :

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



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