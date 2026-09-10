Saisons des Petits BENJI Place Grégoire de Tours Brioude
mercredi 21 octobre 2026 · Place Grégoire de Tours · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Saisons des Petits BENJI
Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Benji
Bienvenue au royaume des dents de lait, dans le somptueux palais de la Reine Molaire accompagnée de son majordome, le Claque-dents
.
Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr
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English :
Benji
Welcome to the kingdom of baby teeth, to the magnificent palace of Queen Molar, accompanied by her butler, Teeth-Clacker
L’événement Saisons des Petits BENJI Brioude a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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