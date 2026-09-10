UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brioude

Saisons des Petits BENJI Place Grégoire de Tours Brioude

mercredi 21 octobre 2026 · Place Grégoire de Tours · Brioude

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place Grégoire de Tours
Adresse
Halle aux Grains
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
3.5 3.5

Brioude

Saisons des Petits BENJI

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Benji
Bienvenue au royaume des dents de lait, dans le somptueux palais de la Reine Molaire accompagnée de son majordome, le Claque-dents
  .

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00  animation@ville-brioude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Benji
Welcome to the kingdom of baby teeth, to the magnificent palace of Queen Molar, accompanied by her butler, Teeth-Clacker

L’événement Saisons des Petits BENJI Brioude a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

À voir aussi à Brioude (Haute-Loire)