SAIYUKI – SALLE DES CHARPENTES Asnieres Sur Oise

SAIYUKI Début : 2026-04-19 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025SAIYUKI, L’ODYSSÉE DES ALIZÉS – SALLE DES CHARPENTES Le 19 avril 2026 – 15:30Durée : 01h30A partir de 10 ans. Chaque membre du trio a sa propre culture. Mieko Miyazaki interprète sur son koto, la grande cithare japonaise, le répertoire classique japonais. Prabhu Edouard est un maître des tablas, les tambours du nord de l’Inde. Nguyên Lê est un guitariste de jazz qui s’aventure dans de saisissantes relectures de la musique vietnamienne. Tous ont cependant en commun une grande curiosité pour l’autre. Ils composent et improvisent ensemble sans jamais perdre le plus précieux de leurs trésors, leur identité, qu’ils ne cessent d’élargir. Après avoir fait sauter une à une les frontières de l’Asie, le trio lance en effet cette année des ponts vers l’Afrique et les Amériques…

SALLE DES CHARPENTES . 95270 Asnieres Sur Oise 95