Sakura et Kamishibaï Le Japon s’invite dans votre bibliothèque Courtenay
Sakura et Kamishibaï Le Japon s’invite dans votre bibliothèque Courtenay mercredi 18 février 2026.
Sakura et Kamishibaï Le Japon s’invite dans votre bibliothèque
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 11:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Viens écouter une histoire Kamishibaï et dessiner ta branche de Sakura
Viens écouter une histoire Kamishibaï et dessiner ta branche de Sakura .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and listen to a Kamishibaï story and draw your own Sakura branch
L’événement Sakura et Kamishibaï Le Japon s’invite dans votre bibliothèque Courtenay a été mis à jour le 2026-02-04 par OT 3CBO