Méru

Sakura Méru Festival

29 rue Maurice César Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Plongez au cœur de la culture japonaise le temps d’une journée festive !

• Animations

• Concours cosplay

• Exposants

• Démonstrations d’arts martiaux

• Restauration sur place

Un rendez-vous incontournable pour petits et grands !

Plongez au cœur de la culture japonaise le temps d’une journée festive !

• Animations

• Concours cosplay

• Exposants

• Démonstrations d’arts martiaux

• Restauration sur place

Un rendez-vous incontournable pour petits et grands ! .

29 rue Maurice César Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in Japanese culture for one festive day!

? Entertainment

? Cosplay competition

? Exhibitors

? Martial arts demonstrations

? Catering on site

A not-to-be-missed event for young and old!

L’événement Sakura Méru Festival Méru a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre