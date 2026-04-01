Sakura Méru Festival Méru
Sakura Méru Festival Méru samedi 25 avril 2026.
Méru
Sakura Méru Festival
29 rue Maurice César Méru Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Plongez au cœur de la culture japonaise le temps d’une journée festive !
• Animations
• Concours cosplay
• Exposants
• Démonstrations d’arts martiaux
• Restauration sur place
Un rendez-vous incontournable pour petits et grands !
Plongez au cœur de la culture japonaise le temps d’une journée festive !
• Animations
• Concours cosplay
• Exposants
• Démonstrations d’arts martiaux
• Restauration sur place
Un rendez-vous incontournable pour petits et grands ! .
29 rue Maurice César Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 12
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English :
Immerse yourself in Japanese culture for one festive day!
? Entertainment
? Cosplay competition
? Exhibitors
? Martial arts demonstrations
? Catering on site
A not-to-be-missed event for young and old!
L’événement Sakura Méru Festival Méru a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre