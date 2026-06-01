Vendredi 19 juin, 20h00 Sala Beethoven Trieste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:15:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:15:00+02:00

Sala Beethoven 15 Via del Coroneo Trieste, 34133 Italy Trieste 34133 Barriera Nuova Trieste Frioul-Vénétie julienne [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concerto-a-trieste-musicamefrance/ »}]

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