Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

, Sala Beethoven, Trieste

, Sala Beethoven, Trieste

, Sala Beethoven, Trieste vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Sala Beethoven

Adresse : 15 Via del Coroneo Trieste, 34133 Italy

Ville : 34133 Trieste

Département : Trieste

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Vendredi 19 juin, 20h00 Sala Beethoven Trieste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:15:00+02:00
Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:15:00+02:00

Sala Beethoven 15 Via del Coroneo Trieste, 34133 Italy Trieste 34133 Barriera Nuova Trieste Frioul-Vénétie julienne [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concerto-a-trieste-musicamefrance/ »}]

Musicâme France Production

À voir aussi à Trieste (Trieste)