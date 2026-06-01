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, Sala de Consulta do Arquivo Público do Es, Vitória

, Sala de Consulta do Arquivo Público do Es, Vitória jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Sala de Consulta do Arquivo Público do Es

Adresse : Rua Sete de Setembro, 414, Centro de Vitória

Ville : 29020-345 Vitória

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Jeudi 11 juin, 18h30 Sala de Consulta do Arquivo Público do Es

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T23:30:00+02:00 – 2026-06-12T01:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T23:30:00+02:00 – 2026-06-12T01:30:00+02:00

Sala de Consulta do Arquivo Público do Es Rua Sete de Setembro, 414, Centro de Vitória Vitória 29020-345 Centro Espírito Santo

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