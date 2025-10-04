Salahdine Parnasse vs Franck Petitjean à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris

Salahdine Parnasse vs Franck Petitjean à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris samedi 4 octobre 2025.

Quand la boxe défend son royaume face à l’invasion du MMA. Le double champion du KSW, Salahdine Parnasse revient à l’adidas arena, cette fois-ci pour y effectuer ses débuts professionnels en boxe anglaise face à nul autre que le redoutable Franck Petitjean ! Prends ta place dès maintenant pour ne pas manquer cette soirée Boxe Historique !

Suite au choix de Cédric Vitu de déclarer forfait en se retirant du combat l’opposant à Salahdine Parnasse le 4 octobre à l’adidas arena, un accord a été trouvé avec un nouvel adversaire de taille en la personne de Franck Petitjean, lui aussi multiple champion de France et Double Champion d’Europe.

Le samedi 04 octobre 2025

de 19h30 à 22h00

payant

À partir de 29 €.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-05T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T19:30:00+02:00_2025-10-04T22:00:00+02:00

Adidas Arena 56, boulevard Ney 75018 Paris