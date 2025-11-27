SALAÜN / CAUTAIN ET JAMMEUREUSES WATTIGNIES Nantes

SALAÜN / CAUTAIN ET JAMMEUREUSES WATTIGNIES Nantes jeudi 27 novembre 2025.

20:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Côté danse : Un bal à dominante fest-noz. Initiation avant le bal pour que tout le monde puisse danser. Côté musique : Une jam ouverte aux instruments jouant en acoustique : venez proposer un air ou vous adapter au question/réponse breton. 20h-21h : initiation à la danse 21h-23h : Fest-noz.Facebook Hervé SalaünInstaVidéoVidéo

WATTIGNIES Nantes 44200